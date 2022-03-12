بالفيديو.. رفع تجاوز قام به فلاحون بقطع مجرى نهر ديالى ودفع المياه الى أراضيهم

2022/03/12 | 09:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت، رفع تجاوز قام به فلاحون بقطع مجرى نهر ديالى ودفع المياه الى أراضيهم.وذكرت الوزارة في بيان مقتضب ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “فرقة من اليات الموارد المائية رفعت تجاوزاً على نهر ديالى في حوض حمرين قام به بعض الفلاحين من خلال قطع مجرى النهر لدفعه الى […]

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رفع تجاوز قام به فلاحون بقطع مجرى نهر ديالى ودفع المياه الى أراضيهم أولاً على ايرث نيوز.

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