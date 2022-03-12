2022/03/12 | 09:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وصف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل، السبت، التقارب الشيعي بالمهم للغاية في صالح تطبيق الدستور ووحدة البلاد، مبينا ان التحالف الثلاثي مستمر في مساعيه في تشكيل الحكومة بالتعاون مع قوى الاطار.وقال خليل في تصريح لـ/المعلومة/ ان “الاطار التنسيقي والتيار الصدري يعتبران الممثلان للقوى الشيعية ولا يمكن تهمش طرفا منهم على حساب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديمقراطي: التقارب الشيعي مهم والتحالف الثلاثي مؤيد لتحرك الصدر باتجاه المالكي) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديمقراطي: التقارب الشيعي مهم والتحالف الثلاثي مؤيد لتحرك الصدر باتجاه المالكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).