النسوية، التقاطعية وسياسات الهوية - تيا قصابلي

2022/03/12 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تيا_قصابلي دأبت الرأسمالية والنيوليبرالية على تفريغ الحركات النسوية من طابعها السياسي، وضرب الحركات الاجتماعية التي تحمل في جوهرها كبح لعملية إعادة إنتاج تلك الأنظمة القائمة على اضطهاد فئات عديدة من المجتمع.تتقاطع هذه الأنظمة في اضطهاد النساء والطبقات الأدنى والغير- البيض، والسكان الأصليين واللاجئين/ات وغيرهم من الفئات المستضعفة، فكيف تتحرر النساء، من خلفيات مختلفة، من النظام الذكوري الأبوي، حيث تشهد ......





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