هستيريا الحرب بعد الكورونا - الفضل شلق

2022/03/12 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الفضل_شلق بلغت الهستيريا لدى طرفي الحرب في أوكرانيا حداً يبعث على الضحك.



لا شيء في الحرب سوى الخراب والقتل.



ليس ما يبعث على الضحك.



هو ضحك البؤس؛ بكاء من نوع آخر.



أن ترى البرلمان الأوروبي، ثم بقية برلمانات أوروبا، ثم البرلمان الأميركي، يصفقون لخطباء الحرب طويلاً هو أمر مأساوي.



نخب تسعى للحرب ولا تسعى الى السلم.



نخب الرأسمالية والنيوليبرالية تمارس فاشيتها في إظهار العدو للآخر.



أصبحت تعابير سندمر اقتصادهم، ......





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