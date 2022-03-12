النفط يغلق على خسارة أسبوعية بنسبة 5%

2022/03/12 | 09:51 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع كلا الخامين بنحو 5% مع ختام تعاملات الأسبوع.

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