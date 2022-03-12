2022/03/12 | 09:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، رفع وإلغاء أربعة مرابطات أمنية، وفتح 11 زقاقاً مغلقاً ضمن منطقة البياع بجانب الكرخ من العاصمة.وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، أن “الجهد الهندسي في اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية، باشر بفتح 11 زقاقاً فرعياً في المحلة (817) ضمن منطقة البياع، بالإضافة إلى تحويل سيطرة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رفع سيطرات وإعادة فتح 11 شارعاً مغلقاً منذ 10 سنوات غربي بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رفع سيطرات وإعادة فتح 11 شارعاً مغلقاً منذ 10 سنوات غربي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).