واشنطن توجه تحذيرا للأمريكيين الذين يقاتلون في أوكرانيا

2022/03/12 | 09:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزارة الخارجية الأمريكية من أن “الأمريكيين الذين يقاتلون في أوكرانيا، يواجهون “مخاطر كبيرة”، وأن روسيا تنوي معاملة المقاتلين الأجانب في أوكرانيا على أنهم مرتزقة”.وفي تصريحات صحفية، علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، على التقارير التي تفيد بأن السفارة الأوكرانية في واشنطن تساعد الأمريكيين الذين يريدون الذهاب والقتال ضد روسيا، قال موضحا […]

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