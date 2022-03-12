الجيش الروسي ينقل مساعدات إنسانية إلى سكان مقاطعة خاركوف

2022/03/12 | 09:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اكدت وزارة الدفاع الروسية، إن العسكريين الروس نقلوا وسلموا أكثر من 100 طن من المساعدات الإنسانية إلى سكان المراكز السكنية المحررة في مقاطعة خاركوف في أوكرانيا.وذكرت الوزارة، أنه تم نقل هذه الدفعة الدورية من المساعدات الإنسانية، عبر نقطة التفتيش الحدودية في مقاطعة بيلغورود الروسية.وتشمل الشحنة، مواد غذائية ومياه شرب معبأة، وأدوية للمؤسسات […]

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