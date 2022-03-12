الدفاع البريطانية: قصف روسي مكثف على المدن الأوكرانية المحاصرة

2022/03/12 | 10:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

اكدت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم السبت، ان المدن الأوكرانية المحاصرة تتعرض لقصف روسي مكثف.

وقال الوزارة في بيان أن "القتال اشتد في شمال غرب كييف على بعد حوالي 25 كيلومترا من وسط المدينة".

يأتي ذلك في وقت ذكرت وسائل اعلام أن "صافرات الإنذار تدوي في معظم المدن الأوكرانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم".

المصدر: سكاي نيوز

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