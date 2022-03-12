محلياً.. الدولار يسجل استقرارا نسبيا في تعاملات اليوم

2022/03/12 | 10:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم السبت، استقراراً في الأسواق المحلية.وقال مراسل وكالة ايرث نيوز، إن أسعار بيع الدولار سجلت اليوم 147250 ديناراً لكل 100 دولار.وأضاف، ان أسعار شراء الدولار سجَّلت 147000 دينار لكل 100 دولار.

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الدولار يسجل استقرارا نسبيا في تعاملات اليوم أولاً على ايرث نيوز.

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