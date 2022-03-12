بين الحضوري والالكتروني.. التربية ترسم ملامح العام الدراسي المقبل

2022/03/12 | 10:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… رجحت وزارة التربية، السبت، أن يكون العام الدراسي المقبل (2022 ــ 2023) حضورياً لخمسة أيام أسبوعياً، بدلاً من أربعة حالياً، إلى جانب استمرار التعليم الإلكتروني.وقالَ المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الوزارة ماضية بإكمال الفصل الثاني للعام الدراسي الحالي، بعد أن سار […]

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