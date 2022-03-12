الغانمي يصل كربلاء ويعقد أجتماعا أمنيا في قيادة العمليات - عاجل

2022/03/12 | 10:18 - المصدر: السومرية نيوز

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وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم السبت، إلى محافظة كربلاء.

وقال مراسلنا: إن "الغانمي وصل إلى محافظة كربلاء واجتمع مع القيادات الامنية في مقر قيادة عمليات المحافظة".وأشار إلى أن "وزير الداخلية بحث مع القيادات الأمنية خطة زيارة النصف من شعبان".

وأضاف، أن "نائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول ركن عبد الامير الشمري، ورئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الامير يارالله ، وقائد القوات البرية الي قيادة عمليات كربلاء، وصلوا أيضاً إلى كربلاء، من أجل عرض خطة زيارة النصف من شعبان".

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