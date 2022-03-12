فريق CNN يرصد ما يبدو أنها نيران مضادة للطائرات بسماء دنيبرو وسط أوكرانيا

2022/03/12 | 10:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صور فريق CNN في مدينة دنيبرو وسط أوكرانيا، ما يبدو أنها نيران مضادة للطائرات، بالإضافة على أنهم شعروا بانفجارين على الأقل، صباح السبت.

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