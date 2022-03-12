علماء يحولون النفايات المشعة إلى خزفيات

2022/03/12 | 10:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..ابتكر فريق من العلماء الروس والبيلاروس تكنولوجيا جديدة لرفع فاعلية معالجة النويدات المشعة الخطيرة والتخلص منها.واقترح العلماء معالجة النفايات المشعة لتتحول إلى منتجات خزفية، يمكن استخدامها لاحقا في إنتاج أجهزة الأشعة السينية وغيرها من أجهزة التشخيص.وأعلن ناطق باسم وزارة التعليم والعلوم الروسية الأربعاء 9 مارس إن العلماء من جامعة […]

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