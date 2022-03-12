السليمانية تلوح بالانفصال وتشهر ورقة الإقليم مجددا

2022/03/12 | 10:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أفادت صحيفة رسمية، السبت، بتجدد مطالبات تحول محافظة السليمانيَّة الى إقليم، عازية ذلك الى تراكمات وسنوات من الشد والجذب السياسي.وقالت صحيفة “الصباح” في تقرير لها اطلعت عليه /المعلومة/، إن “مشروع تحويل السليمانية إلى إقليم حظي بقبول جماهيري تمدد نحو الأقضية والنواحي التابعة لها، بحسب هيئة تحويل السليمانية إلى إقليم، في مؤتمر سابق لها، […]

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