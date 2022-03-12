تحذير روسي من سقوط محطة الفضاء الدولية

2022/03/12 | 10:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أعلن رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" دمتري روغوزين، اليوم السبت، أن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا قد تسبب سقوط محطة الفضاء الدولية، مطالبا برفع هذه الإجراءات.

وقال روغوزين إن "العقوبات ستؤدي إلى اضطراب تشغيل مركبات الفضاء الروسية التي تزود محطة الفضاء الدولية مما يؤثر على الجزء الروسي من المحطة الذي يسمح خصوصا بتصحيح مدار البنية المدارية".

وأضاف أنه "قد يتسبب ذلك في نزول محطة الفضاء الدولية التي تزن 500 طن +على البر+ أو +في البحر+".

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

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