محافظ المثنى يكشف عن مندسين ومسلحين أفشلوا لقاءه بالمتظاهرين

2022/03/12 | 10:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … كشف محافظ المثنى، أحمد منفي جودة، اليوم السبت، عن وجود مندسين عملوا على تخريب لقائه مع المتظاهرين داخل المحافظة.وذكر المحافظ في بيت لمكتبه الإعلامي تلقته وكالة /المعلومة/، انه “لإيماني المطلق بحقوق المتظاهرين، ذهبت وبصحبتي نائب المحافظ الفني وقائد شرطة المثنى، وقائممقام قضاء الخضر، ومدراء الدوائر الخدمية للقاء المتظاهرين، وكانت مطالبهم في غالبيتها […]

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