"اجتماع رباعي" يخص تولي جعفر الصدر رئاسة الوزراء - عاجل

2022/03/12 | 10:36 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون ضرغام المالكي عن اجتماع قريب بين الإطار والتيار لرسم الخط السريع نحو تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال لوكالة (بغداد اليوم)، ان "مقتدى الصدر هو رجل المرحلة ولا يسمح بذهاب العراق نحو الهاوية ونقدر عاليا رحابة صدره وحكمته واحتوائه الوضع لذهاب البلد إلى بر الأمان كذلك زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وحكمته ولا ننسى الدور اللافت لمسعود البرزاني ودوره بتقريب وجهات النظر بين الإطار والتيار".واضاف، ان "طرح اسم جعفر الصدر لتولي إدارة الحكومة امر مرحب به وهو الخيار الامثل إضافة لانه غير محسوب على اي جهة فهو محسوب على البيت الشيعي كله".

وتابع "نتمنى توليه إدارة المرحلة المقبلة لغرض دعمه من البيت الشيعي والوفاق الوطني".اشار الى ان "هناك معلومات تشير الى اجتماع مرتقب يجمع المالكي والصدر والبرزاني مسعود والحلبوسي لبحث المرحلة المقبلة بعد ان انتهى الانسداد السياسي وسنذهب بشكل سريع لتشكيل الحكومة المقبلة".

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