وزير الخارجية يدعو لتضافر جهود الدول المنتجة للنفط لمواجهة التحديات الاقتصادية

2022/03/12 | 10:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم السبت، إلى تضافر جُهُود الدول المُنتِجة للنفط لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم.وذكرت الوزارة في بيان، أن “وزيرها فؤاد حسين، التقى مع نظيره وزير خارجيَّة فنزويلا فيليكس بلاسنسيا كونزاليس، على هامش أعمال مُنتدى أنطاليا الدبلوماسيّ”.وأضافت انه “أجرى الجانبان مُحادَثات سياسيَّة تطرَّقت إلى مُجمَل العلاقات الثنائيَّة بين […]

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