الأنواء الجوية: موجة غبار تعصف بسماء العراق وهبوط حاد بدرجات الحرارة

2022/03/12 | 10:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تشير التنبؤات الجوية، السبت، إلى استمرار تقدم الموجة الغبارية نحو جنوب البلاد، واستمرار زخات الامطار والثلوج شمالاً.

وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي: ان “خرائط الطقس تشير إلى تقدم الموجة الغبارية نحو المناطق الجنوبية خلال نهار اليوم نتيجة نشاط الرياح الشمالية الغربية والتي وصلت سرعة هبات الرياح إلى 80 كلم في الساعة”.

وأضاف، “وتشير التنبؤات إلى استمرار زخات الأمطار والثلوج خلال نهار اليوم في مدن الشمال وخصوصاً دهوك وأربيل والسليمانية، وذلك بشكل خفيف، بينما تكون الأجواء في باقي المناطق مستقرة مع ظهور بعض السحب المتفرقة لكن هناك فرصة لتشكل سحب رعدية محدودة في أقصى الجنوب مساء اليوم، والفرصة تكون أفضل نهار الأحد”.

وتابع، “ستشهد البلاد انخفاضاً واضحاً في درجات الحرارة وخصوصاً مناطق الشمال والمنطقة الغربية والوسطى، ويكون الانخفاض بشكل قليل في مناطق الجنوب، لترتفع بعدها، وهناك انخفاض حرارة مجدداً منتصف الأسبوع القادم”.

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