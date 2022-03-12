2022/03/12 | 10:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… يلتقي فريق مانشستر يونايتد مساء اليوم السبت مع نظيره توتنهام، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.ويستضيف ملعب الأولد ترافورد مباراة الفريقين، في قمة منافسات الجولة التاسعة والعشرين من البريميرليج.تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع: حراسة المرمى: ديفيد دي خيا، خط الدفاع: تيليس، فاران، ماجواير، وان بيساكا، خط الوسط: برونو فرنانديز، فريد، بوجبا، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“المعلومة” تنشر تشكيلة مواجهة مانشستر يونايتد وتوتنهام في البريميرليج) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“المعلومة” تنشر تشكيلة مواجهة مانشستر يونايتد وتوتنهام في البريميرليج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).