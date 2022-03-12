بعد واقعة النساء الحوامل.. روسيا تقصف مستشفى للسرطان

2022/03/12 | 10:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا ألحقت أضرارا بمستشفى السرطان وعدة مبان سكنية بمدينة ميكولايف الجنوبية وذلك من خلال قصف مدفعي ثقيل.

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