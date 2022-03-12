الحكام وكلاء القهر... - محمد الحنفي

2022/03/12 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي الحكام، في وطني...وفي كل وطن...في بلاد العرب...في بلاد المسلمين...لا يرعون...إلا ممارسة القهر...قهر الكادحات / الكادحين...قهر العمال / الأجراء...قهر الشعوب...في عز النهار...بدون حياء...يعتقلون الكادحات...يعتقلون الكادحين...يحققون...معهن...يحققون...معهم...يخترعون الجريمة...كما يتصورون...يوجهون القضاء...بتعليماتهم...



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