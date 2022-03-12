ذي قار تجري تجارب بحثية لاختيار حنطة تناسب مع مناخ المحافظة

2022/03/12 | 10:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أجرى الفريق الوطني لتنمية زراعة الحنطة في محافظة ذي قار تجارب بحثية لاختيار أنواع الحنطة التي تناسب مناخ المحافظة لاعتماد أفضل أصنافها خلال الموسم الزراعي المقبل.وقالَ مدير زراعة المحافظة صالح هادي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “التجارب البحثية التي أجراها فريق تنمية الحنطة جاءت بهدف تقييم أداء عدة أصناف معتمدة من محصول […]

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