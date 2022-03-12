المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية لـ CNN:

2022/03/12 | 10:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلق معرض دبي العالمي للقوارب في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو من أكبر المعارض المتخصصة في قطاع الترفيه البحري بمنطقة الشرق الأوسط، في دورته الـ 28 في منطقة "دبي هاربر".وعلى هامش المعرض، تحدّث المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية، الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، عن مكانة دبي كأفضل وجهة للسياحة البحرية الشتوية في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

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