2022/03/12 | 10:51 - المصدر: ايرث نيوز

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ظهرت المقالة حالته خطرة..



متجاوزون يعتدون على موظف في بلدية النجف (صورة) أولاً على ايرث نيوز.

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