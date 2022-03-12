القبض على خمسة متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات في صلاح الدين

2022/03/12 | 10:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت مديرية شرطة صلاح الدين، اليوم السبت، هن إلقاء القبض على خمسة متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات في مناطق متفرقة من المحافظة.وذكرت المديرية في بيان، أن “قسم شرطة الشرقاط بالاشتراك مع شعبة المخدرات والمؤثرات العقلية تمكن من القبض على اربعة من المتهمين المروجين والمتعاطين للمواد المخدرة في القضاء”.واضافت ان “قسم شرطة الدجيل القبض […]

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