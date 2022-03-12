أثناء رفع التجاوزات.. متجاوزون يطلقون النار على كادر بلدية النجف

2022/03/12 | 10:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإصابة موظف في بلدية النجف بعد اطلاق نار من قبل متجاوزين.

وقال المصدر للسومرية نيوز: إن "موظف في بلدية النجف، تعرض للإصابة بسبب اطلاق نار من قبل متجاوزين اثناء رفع تجاوزات".وأضاف، إن "قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بعملية بحث عن المنفذ الذي لاذ بالفرار".

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