ضبط سبعة صهاريج مخالفة للضوابط في محافظات عدة

2022/03/12 | 10:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة نفط الوسط اعتقلت ثلاثة متهمين مع ضبط عجلاتهم (ثلاثة صهاريج.

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