بغطاء اجنبي.. “المعلومة” تكشف “تحايل” الشركات الكردية للعمل في الجنوب

2022/03/12 | 10:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي , السبت , ان غالبية عقود الشركات العاملة في محافظات الوسط والجنوب تابعة لاحزاب كردية او مغطاة بأسماء لجنسيات اجنبية, مشيرا الى اعمال تلك الشركات مازالت متلكئة ونسب الإنجاز بها ضئيل وقد أوقفت عن العمل وفق قرار رقم (347 ) سيء الصيت الذي […]

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