ايران تعلن عن استعدادها لتزويد الاسواق العالمية بالنفط

2022/03/12 | 10:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت الشركة الوطنية للنفط في إيران، أن البلاد “مستعدة لتلبية احتياجات الشركات الأوروبية إلى جانب سائر الشركات وتزويدها بالنفط”.وقال مدير الشركة الوطنية للنفط، محسن خجسته مهر، إنه “مع زيادة صادراتنا ستستقر أسعار النفط إلى حد كبير”، مشيرا إلى أن “الحكومة سعت لاستعادة حصة إيران من الأسواق وزيادة هذه الحصة”.وأضاف اننا “لم […]

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