استثمار بابل: “الدار” منع ارتفاع الزيت الى ثلاثة اضعاف

2022/03/12 | 11:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن رئيس هيئة استثمار بابل محمد جاسم الزكم، السبت، أن منتوج زيت الدار منع ارتفاع أسعار الزيت الى ثلاثة اضعاف في الأسواق المحلية.وقال الزكم في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الأسباب الرئيسة لارتفاع أسعار المواد الغذائية وأهمها زيت الطعام، ترجع لكون روسيا وأوكرانيا، ينتجان 80 بالمئة من الانتاج العالمي لزيت عباد الشمس”، مبينا […]

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