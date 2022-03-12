حالته خطرة.. متجاوزون يصيبون موظفاً ببلدية النجف بإطلاق الرصاص عليه (صورة)

2022/03/12 | 11:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – النجف الاشرف

أطلق متجاوزون، اليوم السبت، الرصاص الحي على موظف في بلدية النجف الاشرف، ما أدى الى نقله للمستشفى لخطورة حالته.

وقال مصدر أمني، لـ(بغداد اليوم)، إن "مجموعة من المتجاوزين اقدموا على الاعتداء بالرصاص الحي على الموظف (كرار العزاوي) في بلدية النجف كان مكلفا بإزالة تجاوز في منطقة حي الحرفين".

وأضاف المصدر، أن "الموظف اصيب بمنطقة الراس وحالته خطرة ونقل الى المستشفى هو الآن داخل صالة العمليات الكبرى".

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