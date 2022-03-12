تظاهرة قرب مطار كركوك الدولي للمطالبة بافتتاحه

2022/03/12 | 11:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

أفاد مراسل (بغداد اليوم) بتوافد عشرات المواطنين، اليوم السبت، الى بوابة مطار كركوك الدولي استعداداً للتظاهر.

وقال مراسلنا إن عشرات المواطنين توافدوا إلى بوابة مطار كركوك الدولي استعداداً للتظاهر".

وأضاف ان "المتظاهرين طالبوا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بافتتاح مطار كركوك".

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