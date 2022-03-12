متجاوزون يصيبون موظفاً ببلدية النجف بطلق ناري

2022/03/12 | 11:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..افاد مصدر امني ، اليوم السبت، إصابة موظف في بلدية النجف الاشرف باطلاق الرصاص الحي عليه من قبلة متجاوزين في المحافظة.وقال المصدر لوكالة /المعلومة/، إن “مجموعة من المتجاوزين اقدموا على الاعتداء بالرصاص الحي على الموظف (كرار العزاوي) في بلدية النجف كان مكلفا بإزالة تجاوز في منطقة حي الحرفين”.وأشار المصدر الى، أن […]

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