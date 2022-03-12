2022/03/12 | 11:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قررت إحدى الشركات الراعية لنادي تشيلسي، عدم التخلي عنه في ظل الأزمة التي يعيشها مؤخرا، وفقا لصحيفة “الأتلتيك”.وبات النادي اللندني مهددا بخسائر مالية فادحة، في ظل العقوبات المفروضة من قبل الحكومة البريطانية على مالكه الروسي، رومان أبراموفيتش، بسبب علاقته الوطيدة بالرئيس فلاديمير بوتين.لكن شركة “Nike” الأمريكية رفضت إيقاف رعايتها للبلوز، حيث […]

ظهرت المقالة راعي تشيلسي يرفض التخلي عنه في أزمته أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (راعي تشيلسي يرفض التخلي عنه في أزمته) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (راعي تشيلسي يرفض التخلي عنه في أزمته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).