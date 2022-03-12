المنتخب الوطني يخوض تمارين القوة والسرعة في صالة الألعاب الرياضية

2022/03/12 | 11:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ خاض المنتخب الوطني بكرة القدم، تمارين القوة والسرعة في صالة الألعاب الرياضية بمقر إقامته في العاصمة بغداد.وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقته “ايرث نيوز” أن “المنتخب الوطني لكرةِ القدم، خاص اليوم وحدةً تدريبيّةً صباحية، تضمنت تمارينَ القوة المميزة بالسرعة في صالة الألعاب الرياضية في مقر إقامته”.وبين أن “التدريبات تمت بإشرافٍ مباشر […]

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