رغم عدم مطابقته للفيروسات السائدة هذا الموسم.. ما أهمية تلقي لقاح الإنفلونزا؟

2022/03/12 | 11:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت البيانات الأولية من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن لقاح الإنفلونزا لم يكن مطابقًا جيدًا للفيروسات السائدة هذا الموسم.ولكن، ما أهمية تلقي اللقاح؟

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