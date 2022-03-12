بالصور.. مصرع واصابة 4 اشخاص من عائلة واحدة بحادث سير في ديالى

2022/03/12 | 11:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… أعلن مسؤول حكومي سابق، السبت، عن مصرع واصابة 4 مدنيين من اسرة واحدة بحادث سير شمال شرق ديالى.وقال عضو مجلس قضاء المقدادية السابق( 40كم شمال شرق بعقوبة) محمد الجبوري في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مدنيا لقي مصرعه واصيب 3 اخرين في حادث تصادم بين سيارة اجرة وشاحنة على طريق زراعي شرقي قضاء المقدادية”.[…]

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