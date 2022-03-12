مكلف برفع التجاوزات.. مسلحون يطلقون النار على موظف في بلدية النجف

2022/03/12 | 11:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإصابة موظف في بلدية النجف بعد اطلاق نار من قبل متجاوزين.

وقال المصدر للسومرية نيوز: إن "موظف في بلدية النجف، تعرض للإصابة بسبب اطلاق نار من قبل متجاوزين"، مبينا أن "الموظف مكلف برفع التجاوزات".وأضاف، إن "قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بعملية بحث عن المنفذ الذي لاذ بالفرار".

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