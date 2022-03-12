العراق ولبنان يبحثان تفعيل مذكرة التفاهم الصناعي والغذائي

2022/03/12 | 11:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… بحث وزير الصناعة منهل عزيز الخباز خلال زيارته إلى لبنان تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين للتعاون في المجالات الصناعيّة والغذائية والدوائية ونقل الخبرات وتطوير المدن الصناعية.وقال مدير هيئة المدن الصناعية في وزارة الصناعة حامد عواد محمد العيساوي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “وفداً يرأسه وزير الصناعة، ضم عدداً من المدراء العامين، […]

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