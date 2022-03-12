نادي زينيت الروسي يستعد للدفاع عن قائد منتخب أوكرانيا السابق

2022/03/12 | 11:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ يستعد نادي سان بطرسبورغ الروسي لكرة القدم للدفاع عن مصالح مدرب الفريق أناتولي تيموشوك في محكمة التحكيم الرياضية “كاس” وفقا لوكالة “تاس”.وجردت لجنة الأخلاقيات واللعب النظيف بالاتحاد الأوكراني تيموشوك من رخصة التدريب الاحترافي الخاصة به، الجمعة، وكذلك جميع الجوائز والأوسمة التي حصل عليها من الدولة كلاعب كرة قدم، ويعود السبب في ذلك هو […]

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