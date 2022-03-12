فشل محاولة انتحار مراهق في بغداد

2022/03/12 | 11:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر أمني في بغداد، اليوم السبت، بفشل محاولة انتحار مراهق في منطقة البياع.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، إن “شاب يبلغ من العمر 18 عاماً، أقدم على سكب مادة النفط على جسده وأضرم النار في نفسه داخل شقته الواقعة منطقة البياع، محاولاً الانتحار”.وأضاف ان “الشاب تعرض إلى الإصابة بحروق متفاوتة في […]

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