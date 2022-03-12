ضبط بحوزته 1.5كغم من مادة الكريستال.. تفاصيل القبض على تاجر مخدرات بالكرادة

2022/03/12 | 11:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشفت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم السبت، تفاصيل عملية القاء القبض على متاجر بالمخدرات في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "قوة من اللواء (15) شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من هيئة التحقيقات الاتحادية تمكنت من القاء القبض على متهم وفق المادة 28/مخدرات واثناء تفتيش الشقة التي يسكنها تم ضبط (كيلو ونصف) من مادة الكريستال المخدرة مع مسدس عدد واحد في منطقة الكرادة".واضافت: "كما تمكنت قوة من اللواء (23) فرقة المشاة السابعة عشر من تنفيذ واجب بحث وتفتيش تمكنت خلاله من ضبط عبوة ناسفة عبارة قذائف عيار 57 ملم عدد(6) مربوطة مع بعضها من مخلفات حربية لعصابات داعش الارهابية تم معالجتها وتفجيرها موقعياً في منطقة البوعوسج بجانب الكرخ".واشارت الى انه "تم احالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لينالوا جزائهم العادل وفق القانون".

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