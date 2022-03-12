بالجدول.. 37 رحلة على متن الطائر الأخضر غداً الأحد

2022/03/12 | 11:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر وكالة (بغداد اليوم) جدولاً بالرحلات الجوية ليوم غد الأحد، حيث ستبلغ عدد الرحلات الجوية والتي ستنطلق على متن الطائر الأخضر 37 رحلة.

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