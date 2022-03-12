حرب أوكرانيا تشعل تنافسا مغربيا إسبانيا في الخضار والفاكهة

2022/03/12 | 11:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ في أوكرانيا تدور حرب طاحنة، ومعها يزداد توجس المزارعين والمنتجين الإسبان من “غزو” المنتجات الزراعية المغربية من الخضار والفواكه للأسواق الأوروبية والسوق الروسية.واعتبر الموقع الإخباري الإسباني المتخصص في الزراعة “أغرو أنفورماسيون” أن “صادرات المغرب استطاعت احتلال مكانة مهمة في روسيا”.وتوقع المصدر ذاته في تقرير أن “يُصدّر المغرب، خلال هذه الفترة من […]

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