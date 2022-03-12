2022/03/12 | 11:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت مؤسسة الشهداء، السبت، عن تشكيل لجان لتسلم طلبات المتقدمين على الحج للعام الحالي للفئات المشمولة بقانونها وفق ضوابط جديدة.وقالَ مدير إعلام المؤسسة مالك السراج في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “المؤسسة تعد أول دائرة حكومية تباشر تسلم طلبات المتقدمين للحج للفئات المشمولة، وهي ذوو شهداء ضحايا جرائم حزب البعث والحشد الشعبي وشهداء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤسسة الشهداء: تشكيل لجان لتسلم طلبات المتقدمين على الحج) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤسسة الشهداء: تشكيل لجان لتسلم طلبات المتقدمين على الحج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).