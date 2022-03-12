2022/03/12 | 11:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل بضعة أشهر، قرر شكري الأسمر أنه ليس مستعدا للتخلي عن الأمل.لذلك قاد مجموعة من السكان في "تظاهرة سلمية لحماية الأشجار" في حيه في القاهرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("حرب على اللون الأخضر".. مصريون يكافحون لإنقاذ أشجار القاهرة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("حرب على اللون الأخضر".. مصريون يكافحون لإنقاذ أشجار القاهرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).