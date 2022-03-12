الزراعة تدعو لاقامة أسواق تقدم السلع والبضائع بأسعار مدعومة

2022/03/12 | 11:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعت وزارة الزراعة، السبت، الى إقامة أسواق أو مجمعات للبضائع والسلع بأسعار مدعومة لتكون الداعم الأكبر لشريحة الفقراء.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حميد النايف في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الوزارة تعمل على دعم الفلاحين من خلال توفير الأسمدة والمستلزمات الزراعية، إلا أنَّ ذلك غير ملموس لدى المواطن بسبب جشع التجار الذين يتلاعبون […]

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