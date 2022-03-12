قائمة ما حظر بايدن استيراده وتصديره والاستثمار فيه بروسيا

2022/03/12 | 11:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، باتخاذ خطوات إضافية في العقوبات المفروضة على روسيا عقب غزوها لأوكرانيا، وفيما يلي نستعرض لكم تفاصيها، وفقا للبيت الأبيض:

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